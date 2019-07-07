Новости Одессы: появилось видео освобождения заложников и фото злоумышленника, фото — Облвести

https://racurs.ua/n124025-osvobojdenie-zalojnic-v-odesse-poyavilos-video-specoperacii-policii-i-foto-zloumyshlennika.html

Ракурс

Полиция Одессы сегодня провела спецоперацию по освобождению двух заложниц гражданина, который пытался ограбить финансовое учреждение. Спецназ освободил работниц кредитного учреждения «Швидко гроші», которых захватил 25-летний злоумышленник.

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Как свидетельствует видео, которое в Фейсбук опубликовал нардеп Антон Геращенко, чтобы ворваться в помещение финучреждения, спецназовцы разбили окна и двери, а также бросили светошумовую гранату.

Через несколько минут операция закончилась. Женщинам-работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь.

Примерная работа спецназа Национальной полиции КОРД по освобождению двух женщин в одесском ломбарде. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы, — прокомментировал видео Геращенко.

Грабитель требовал 1 млн долларов и вертолет. Задержанного доставили в местное управление полиции. Правоохранители переквалифицировали дело об ограблении на захват заложников (ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины) и разбой (ч. 3 ст. 187 УК Украины).