Новини Одеси: з’явилося відео звільнення заручників та фото зловмисника, фото — Облвести

https://racurs.ua/ua/n124025-zvilnennya-zaruchnyc-v-odesi-z-yavylosya-video-specoperaciyi-policiyi-ta-foto-zlovmysnyka.html

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Поліція Одеси сьогодні провела спецоперацію зі звільнення двох заручниць особи, яка намагалася пограбувати фінансову установу. Спецназ звільнив працівниць кредитної установи «Швидко гроші», яких захопив 25-річний зловмисник.

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Як свідчить відео, яке в Фейсбук опублікував нардеп Антон Геращенко, щоб увірватися до приміщення фіну станови, спецпризначенці розбили вікна та двері й кинули світлошумову гранату.

За кілька хвилин операція закінчилася. Жінкам-працівницям ломбарду надається медична та психологічна допомога.

Зразкова робота спецназу Національної поліції КОРД зі звільнення двох жінок в одеському ломбарді. Правопорушника чекає суд, слідчий ізолятор і тривалий термін позбавлення волі, — прокоментував відео Геращенко.

Грабіжник вимагав 1 млн доларів та вертоліт. Затриманого доправили до місцевого управління поліції. Правоохоронці перекваліфікували справу про пограбування на захоплення заручників (ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України) та розбій (ч. 3 ст. 187 УК України).