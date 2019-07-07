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Ракурс
Вооруженные силы Украины определили лучших снайперов, фото — Народная правда

Огонь из окна, из-под автомобиля и окопов: в ВСУ определили лучших снайперов (ВИДЕО)

7 июл 2019, 19:59
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В Вооруженных силах Украины состоялся конкурс на лучшую снайперскую пару среди спецподразделений.

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Три дня на полигоне учебного центра «Десна» лучшие снайперы страны получали зачетные баллы, выполняя сложнейшие упражнения в стрельбе.

На видео, которое 7 июля обнародовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ, видно, что стрельцы выполняли упражнения из стандартных позиций, окопов. Они также стреляли из окон домов, некоторые позиции были оборудованы в автомобилях, а также под ними.

Соревнования завершились победой команды Сухопутных войск ВСУ. Среди победителей — инструкторы школы подготовки снайперов 169-го учебного центра Вооруженных сил. «Серебро» завоевали представители Сил специальных операций. А «бронзовыми» призерами стали специалисты из Военно-морских сил.

«Ракурс» сообщал, что в июне недалеко от села Майорское в Тельмановском районе Донецкой области украинские военные уничтожили две российские станции разведки. Речь идет о современном автоматизированном мобильном комплексе радиоконтроля тактического назначения «Торн-МДМ». Кроме уничтожения дорогостоящего оборудования, разведка доложила о ликвидации двух бойцов и трех раненых боевиках.

Источник: Ракурс


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