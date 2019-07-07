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Ракурс
Збройні сили України визначили кращих снайперів, фото — Народна правда

Вогонь з вікна, окопів та з-під автомобіля: в ЗСУ визначили кращих снайперів (ВІДЕО)

7 лип 2019, 19:59
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У Збройних силах України відбувся конкурс на кращу снайперську пару серед підрозділів.

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Три дні на полігоні навчального центру «Десна» кращі снайпери країни здобували залікові бали, виконуючи надскладні вправи у стрільбі.

На відео, яке 7 липня оприлюднила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, видно, що стрільці виконували справи зі стандартних позицій, окопів. Вони також стріляли з вікон будинків, деякі позиції були обладнані в автомобілях, а також під ними.

Змагання завершилися перемогою команди Сухопутних військ ЗСУ. Серед переможців — інструктори школи підготовки снайперів 169-го навчального центру Збройних сил. «Срібло» вибороли представники Сил спеціальних операцій. А «бронзовими» призерами стали фахівці з Військово-морських сил.

«Ракурс» повідомляв, що у червні неподалік від села Майорове в Тельманівському районі Донецької області українські військові знищили дві російські станції розвідки. Йдеться про сучасний автоматизований мобільний комплекс радіоконтроля тактичного призначення «Торн-МДМ». Це сталося неподалік окупованої Горлівки. Окрім знищення дороговартісного обладнання, розвідка доповіла про ліквідацію двох бійців і трьох поранених бойовиків.

Джерело: Ракурс


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