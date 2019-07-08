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Ракурс
Британия расследует утечку писем посла в США о некомпетентности Трампа. Фото: REUTERS

Британия расследует утечку писем посла в США о некомпетентности Трампа

8 июл 2019, 11:48
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Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о начале расследования утечки конфиденциальных писем британского посла в США Кима Даррока.

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Выдержки из писем, которые Даррок отправлял своему руководству с 2017 года, были опубликованы 6 июля в газете The Daily Mail. В них посол Лондона открыто критикует администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом информирует Офис иностранных дел Великобритании, передает «Радіо Свобода».

В вышеупомянутых письмах уполномоченного посла содержались комментарии о «недееспособности» Трампа, а также о его «некомпетентности» и «небезопасности». Карьеру лидера США Даррок называет такой, которая «может закончиться позором». Кроме того, в своих письмах посол Британии отмечает, что «российские бизнесмены» могли давать тогда еще будущему президенту или его родственникам деньги в долг.

Даррок также писал, что администрация Белого дома вряд ли может стать «по своей сути более нормальной, менее недееспособной, менее непредсказуемой, менее разделенной на различные фракции».

В ответ на опубликованные выдержки из писем Трамп заявил, что больше не является «большим поклонником» Даррока.

Напомним, ранее сообщалось, что в своей предвыборной рекламе Трамп использовал фотографии якобы своих сторонников, приобретенные на интернет-фотобанках.

Источник: Ракурс


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