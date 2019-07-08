Британія розслідує витік листів посла в США про некомпетентність Трампа. Фото: REUTERS

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Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило про початок розслідування витоку конфіденційних листів британського посла у США Кіма Даррока.

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Витяги з листів, які Даррок надсилав своєму керівництву з 2017 року, були опубліковані 6 липня у газеті The Daily Mail. У них посол Лондона відкрито критикує адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це інформує Офіс закордонних справ Великої Британії, передає «Радіо Свобода».

У вищезазначених листах уповноваженого посла містилися коментарі щодо «недієздатності» Трампа, а також щодо його «некомпетентності» і «небезпеки». Кар'єру глави США Даррок називає такою, що «може закінчитися ганьбою». Крім того, у своїх листах посол Британії зазначав, що «російські бізнесмени» могли давати тоді ще майбутньому президенту або його родичам гроші в борг.

Даррок також писав, що адміністрація Білого дому навряд чи може стати «за своєю суттю більш нормальною, менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш розділеною на різні фракції».

У відповідь на опубліковані витяги з листів Трамп заявив, що більше не є «великим шанувальником» Даррока.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у своїй передвиборчій рекламі Трамп використовував фотографії нібито своїх прихильників, придбані на інтернет-фотобанках.