Авария на ЧАЭС: Зеленский вручил награды Героя Украины ликвидаторам, предотвратившим второй взрыв, фото — ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля вручил награды Героя Украины трем ликвидаторам, которые предотвратили второй взрыв на Чернобыльской АЭС.

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Как сообщил Офис президента, Зеленский присвоил звание Героя Украины Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно) 28 июня.

Старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983—1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976—2005 годах Борис Баранов, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Награду Баранова, который ушел из жизни в 2005 году, сегодня получил его сын Александр.

Ананенко, Беспалов и Баранов в первые дни после катастрофы спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Именно этот момент из операции спасения на ЧАЭС был показан во второй части сериала «Чернобыль», премьера которого состоялась в 2019 году.

Напомним, что сегодня ЧАЭС получила новый саркофаг от ЕС, а глава государства подписал указ, стремясь превратить Чернобыль в точку роста.