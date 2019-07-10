Аварія на ЧАЕС: Зеленський вручив відзнаки Героя України ліквідаторам, які запобігли другому вибуху, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n124145-zelenskyy-vruchyv-vidznaky-geroya-ukrayiny-likvidatoram-yaki-zapobigly-drugomu-vybuhu-na-chaes.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 10 липня вручив відзнаки Героя України трьом ліквідаторам, які запобігли другому вибуху на Чорнобильській АЕС.

Loading...

Як повідомив Офіс президента, Зеленський присвоїв звання Героя України Олексію Ананенку, Валерію Беспалову і Борису Баранову (посмертно) 28 червня.

Старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983−1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції в 1986 році Валерій Беспалов і начальник зміни цього ж підприємства в 1976—2005 роках Борис Баранов, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС. Нагороду Баранова, який пішов з життя у 2005 році, сьогодні одержав його син Олександр.

Ананенко, Беспалов та Баранов у перші дні після катастрофи спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

Саме цей момент із операції порятунку на ЧАЕС було показано у другій частині серіалу «Чорнобиль», прем'єра якого відбулася у 2019 році.

Нагадаємо, що сьогодні ЧАЕС отримала новий саркофаг від ЄС, а глава держави підписав указ, прагнучи перетворити Чорнобиль на точку зростання.