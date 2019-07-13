Новости спорта: легенда мирового футбола сообщил о смертельной болезни, фото — calcio.it

https://racurs.ua/n124262-legenda-mirovogo-futbola-soobschil-o-smertelnoy-bolezni.html

Ракурс

Сербский экс-футболист и тренер Синиша Михайлович объявил о тяжелом заболевании. Нынешний наставник итальянской «Болоньи» 13 июля на специальной пресс-конференции сообщил, что у него лейкемия. Однако итальянский клуб не будет искать нового тренера.

Loading...

Тест показал, что у меня лейкемия. Когда я узнал об этом, то получил настоящий удар. Я проплакал несколько дней, но это не были слезы страха, — цитирует слова Михайловича Football-italia.net.

Легенда сербского футбола пообещал дать бой болезни и сказал, что не может дождаться момента, когда поедет в клинику на лечение.

Болезнь агрессивна, но ее можно победить. Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех, кто любит меня, — заявил Михайлович.

Спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини и клубный доктор заверили, что, несмотря на болезнь, Михайлович продолжит работать с командой. Серб летом подписал трехлетний контракт с «Болоньей». Он пришел в команду в начале года и помог команде избежать вылета в Серию В и финишировать в середине таблицы Серии А.

Михайлович — сербский футболист, играл на позиции полузащитника и защитника. В 2006 году завершил карьеру игрока и стал ассистентом главного тренера миланского «Интера», позже работал главным тренером «Болоньи». Ему принадлежит рекорд Серии A по количеству голов, забитых ударами со штрафных — 27. Интересно, что в одном из матчей Серии A (за «Лацио» в ворота «Сампдории») он забил сразу три гола со штрафных.