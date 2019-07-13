Новини спорту: легенда світового футболу повідомив про смертельну хворобу, фото — calcio.it

https://racurs.ua/ua/n124262-legenda-svitovogo-futbolu-povidomyv-pro-smertelnu-hvorobu.html

Ракурс

Сербський екс-футболіст та тренер Сініша Михайлович оголосив про важке захворювання. Нинішній наставник італійської «Болоньї» 13 липня на спеціальній прес-конференції повідомив, що у нього лейкемія. Однак італійський клуб не буде шукати нового керманича.

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Тест показав, що у мене лейкемія. Коли я дізнався про це, то отримав справжній удар. Я проплакав декілька днів, але це не були сльози страху, — цитує слова Михайловича Football-italia.net.

Легенда сербського футболу пообіцяв дати бій хворобі і сказав, що не може дочекатися моменту, коли поїде в клініку на лікування.

Хвороба агресивна, але її можна перемогти. Я виграю боротьбу для моєї сім’ї, для моїх дітей, для всіх, хто любить мене, — заявив Михайлович.

Спортивний директор «Болоньї» Вальтер Сабатіні і клубний доктор запевнили, що, незважаючи на хворобу, Михайлович продовжить працювати з командою. Серб влітку підписав трирічний контракт з «Болоньєю». Він прийшов до команди на початку року і допоміг команді уникнути вильоту в Серію В та фінішувати в середині таблиці Серії А.

Михайлович — сербський футболіст, грав на позиціях півзахисника і захисника. У 2006 році завершив кар'єру гравця і став асистентом головного тренера міланського «Інтера», пізніше працював головним тренером «Болоньї». Йому належить рекорд Серії A за кількістю голів, забитих ударами зі штрафних — 27. Цікаво, що в одному з матчів Серії A (за «Лаціо» у ворота «Сампдорії») він забив відразу три голи зі штрафних.