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Ракурс
Вымогал деньги и сбежал: на Закарпатье мужчина сбил полицейского

Вымогал деньги и сбежал: на Закарпатье мужчина сбил полицейского

14 июл 2019, 11:40
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Полицейского сбили при попытке задержания по подозрению в вымогательстве. Злоумышленников задержали и доставили в изолятор.

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В Закарпатской области двое мужчин шантажировали 20-летнюю жительницу села и требовали деньги за неразглашение определенных тайн. Оперативники установили злоумышленников, однако при задержании возникли проблемы. Об этом сообщается в пресс-службе Нацполиции Закарпатской области.

Так, одного злоумышленника удалось сразу задержать, а второй сел за руль Skoda Octavia, сбил правоохранителя и пытался сбежать. Мужчину задержали коллеги пострадавшего оперативника.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины

Как ранее сообщал «Ракурс, в Киеве в апреле похитили авто патрульных и сбили женщину-полицейского.

Источник: Ракурс


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