Вимагав гроші і втік: на Закарпатті чоловік збив поліцейського. Фото: sharij

https://racurs.ua/ua/n124273-vymagav-groshi-i-vtik-na-zakarpatti-cholovik-zbyv-policeyskogo.html

Ракурс

Поліцейського збили під час спроби затримання за підозрою у вимаганні коштів. Зловмисників затримали та доставили до ізолятору.

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У Закарпатській області двоє чоловіків шантажували 20-річну жительку села та вимагали кошти за нерозголошення певних таємниць. Оперативники встановили зловмисників, однак під час затримання виникли проблеми. Про це повідомляється у прес-службі Нацполіції Закарпатської області.

Так, одного зловмисника вдалось одразу затримати, а другий сів за кермо Skoda Octavia, збив правоохоронця та намагався втекти. Чоловіка затримали колеги постраждалого оперативника.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство співробітнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України

Як раніше повідомляв «Ракурс, у Києві у квітні викрали авто патрульних та збили жінку-поліцейського.