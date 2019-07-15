Зеленский решил заменить 12 послов по всему миру. Фото: АП

https://racurs.ua/n124332-zelenskiy-reshil-zamenit-12-poslov-po-vsemu-miru.html

Ракурс

Обновить дипломатический корпус Украины решил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства инициировал замену представителей Украины. Речь идет о замене 12 руководителей посольств по всему миру. Об этом сообщается в пресс-службе Офиса президента.

У Зеленского отметили, что посла Украины в США также планируют заменить другой кандидатурой. В настоящее время ведется работа по подбору и оформлению новых украинских руководителей посольств.

Как известно, Зеленский не поладил с представителями Украины на мировой арене. Так, у президента и министра иностранных дел Павла Климкина возник конфликт из-за дипломатической ноты, которые направил МИД в Россию. Зеленского возмутило, что обмен посланиями с другой страной ведется без его ведома.

Президент внес в парламент представление об увольнении Климкина, однако Верховная Рада Украины отказалась увольнять главу МИД без достойной замены. В ответ Зеленский предложил кандидатуру своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.

Как ранее сообщал «Ракурс», 11 июля во время заседания Рады парламент снова не уволил Климкина.