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Зеленський вирішив замінити 12 послів по всьому світу. Фото: АП
Зеленський вирішив замінити 12 послів по всьому світуhttps://racurs.ua/ua/n124332-zelenskyy-vyriv-zaminyty-12-posliv-po-vsomu-svitu.htmlРакурс
Оновити дипломатичний корпус України вирішив президент Володимир Зеленський.
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Голова держави ініціював заміну представників України. Мова йде про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Про це повідомляється у прес-службі Офісу президента.
У Зеленського зазначили, що посла України в США також планують замінити іншою кандидатурою. Наразі ведеться робота з підбору та оформлення нових українських очільників посольств.
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