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Ракурс
Зеленський вирішив замінити 12 послів по всьому світу. Фото: АП

Зеленський вирішив замінити 12 послів по всьому світу

15 лип 2019, 19:59
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Оновити дипломатичний корпус України вирішив президент Володимир Зеленський.

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Голова держави ініціював заміну представників України. Мова йде про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Про це повідомляється у прес-службі Офісу президента.

У Зеленського зазначили, що посла України в США також планують замінити іншою кандидатурою. Наразі ведеться робота з підбору та оформлення нових українських очільників посольств.

Джерело: Ракурс


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