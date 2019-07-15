Зеленський вирішив замінити 12 послів по всьому світу. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n124332-zelenskyy-vyriv-zaminyty-12-posliv-po-vsomu-svitu.html

Ракурс

Оновити дипломатичний корпус України вирішив президент Володимир Зеленський.

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Голова держави ініціював заміну представників України. Мова йде про заміну 12 керівників посольств по всьому світу. Про це повідомляється у прес-службі Офісу президента.

У Зеленського зазначили, що посла України в США також планують замінити іншою кандидатурою. Наразі ведеться робота з підбору та оформлення нових українських очільників посольств.