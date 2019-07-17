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Погода в Украине 18 июля: жару и солнце обещают синоптики, в некоторых областях дожди. Фото: Ракурс

Погода в Украине 18 июля: жару и солнце обещают синоптики, в некоторых областях дожди (КАРТА)

17 июл 2019, 16:28
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Погода в Украине 18 июля ожидается без осадков почти на всей территории страны. Дожди прогнозируют в северных областях и столице. Четверг принесет жаркое солнце и повышение температуры.

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Температура воздуха ночью составит 10−17°, а днем ​​прогреется до 21−29°. Ветер западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 18 июля ожидаются незначительный дождь, который к вечеру прекратится. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем ​​- 21−23°.

Во Львове в течение следующих суток осадки не предвидятся. Столбики термометров ночью покажут 10−12°, днем ​​- 22−24°.

В Одессе 18 июля Укргидрометцентр обещает жаркое солнце без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 16−18°, днем ​​поднимется до 27−29°.

В Днепре в четверг осадки не предвидятся. Погода будет солнечная и по-летнему жаркая. Ночью температура составит 12−14°, днем — 27−29°.

В Харькове 18 июля синоптики прогнозируют тепло и солнце. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 27−29°.

На Закарпатье ожидается теплая и солнечная погода. Ночью температура составит 11−13°, днем — 23−25°.

Погода в Украине 18 июля. Фото: Укргидрометцентр

Магнитную бурю 18 июля в Киеве не прогнозируют. Геомагнитная обстановка в столице будет преимущественно спокойной. Возможны небольшие волнения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 июля. Фото: gismeteo

Как ранее сообщалось, ливень 14 июля в Киеве побил исторический рекорд по количеству осадков.

Источник: Ракурс


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