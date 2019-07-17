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Погода в Украине 18 июля: жару и солнце обещают синоптики, в некоторых областях дожди. Фото: Ракурс
Погода в Украине 18 июля: жару и солнце обещают синоптики, в некоторых областях дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n124409-pogoda-v-ukraine-18-iulya-jaru-i-solnce-obeschaut-sinoptiki-v-nekotoryh-oblastyah-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 18 июля ожидается без осадков почти на всей территории страны. Дожди прогнозируют в северных областях и столице. Четверг принесет жаркое солнце и повышение температуры.
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Температура воздуха ночью составит 10−17°, а днем прогреется до 21−29°. Ветер западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 18 июля ожидаются незначительный дождь, который к вечеру прекратится. Температура воздуха ночью составит 12−14°, днем - 21−23°.
Во Львове в течение следующих суток осадки не предвидятся. Столбики термометров ночью покажут 10−12°, днем - 22−24°.
В Одессе 18 июля Укргидрометцентр обещает жаркое солнце без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 16−18°, днем поднимется до 27−29°.
В Днепре в четверг осадки не предвидятся. Погода будет солнечная и по-летнему жаркая. Ночью температура составит 12−14°, днем — 27−29°.
В Харькове 18 июля синоптики прогнозируют тепло и солнце. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 27−29°.
На Закарпатье ожидается теплая и солнечная погода. Ночью температура составит 11−13°, днем — 23−25°.
Магнитную бурю 18 июля в Киеве не прогнозируют. Геомагнитная обстановка в столице будет преимущественно спокойной. Возможны небольшие волнения.
Как ранее сообщалось, ливень 14 июля в Киеве побил исторический рекорд по количеству осадков.
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