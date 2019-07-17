Погода в Україні 18 липня: спеку і сонце обіцяють синоптики, в деяких областях дощі. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 липня очікується без опадів майже на всій території країни. Дощі прогнозують в північних областях і столиці. Четвер принесе спекотне сонце і підвищення температури.

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Температура повітря вночі становитиме 10−17°, а вдень прогріється до 21−29°. Вітер західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 18 липня очікуються незначний дощ, який до вечора припиниться. Температура повітря вночі становитиме 12−14°, вдень — 21−23°.

У Львові протягом наступної доби опади не передбачаються. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень — 22−24°.

В Одесі 18 липня Укргідрометцентр обіцяє спекотне сонце без опадів. Вночі температура повітря опуститься до 16−18°, вдень підніметься до 27−29°.

У Дніпрі в четвер опади не передбачаються. Погода буде сонячна і по-літньому спекотна. Вночі температура становитиме 12−14°, вдень — 27−29°.

У Харкові 18 липня синоптики прогнозують тепло і сонце. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 27−29°.

На Закарпатті очікується тепла і сонячна погода. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень — 23−25​​°.

Магнітну бурю 18 липня в Києві не прогнозують. Геомагнітна обстановка в столиці буде переважно спокійною. Можливі невеликі хвилювання.

Як раніше повідомлялося, злива 14 липня в Києві побила історичний рекорд за кількістю опадів.