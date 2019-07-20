Победитель президентских выборов в США в 2016 году Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

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Президентские выборы в США в 2016 году, победителем которых стал представитель Республиканской партии Дональд Трамп, спровоцировали рост количества преждевременных родов у женщин-латиноамериканок, проживающих в этой стране.

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Количество преждевременных родов в девятимесячный период после дня голосования 8 ноября 2016 года было на 2 тыс. 337 или на 3,5% случаев больше, чем ожидалось, учитывая данные предыдущих периодов. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Джона Хопкинса, проанализировав данные правительства США о более чем 33 млн рожденных детей в стране, сообщает пресс-служба этого вуза.

Анализ также выявил пики роста преждевременных родов в феврале и июле 2017 года. Это может свидетельствовать о том, что дети, которые были зачаты или находились во втором триместре беременности во время выборов, могли быть особенно уязвимыми к материнскому стрессу.

По мнению ученых, это явление может быть связано с предвыборной риторикой Трампа, который обещал массовые депортации и более жесткую миграционную политику.

Хотя большинство латиноамериканцев, живущих в США, являются гражданами этой страны или иммигрантами со всеми необходимыми документами, и усиление борьбы с нелегальной миграцией им непосредственно не угрожает, они, скорее всего, имеют близких друзей или членов семьи, которым такая политика может угрожать, отмечают исследователи.

Напомним, американские ученые недавно установили, что победе Трампа на выборах способствовали методы освещения дебатов с его участием.