Переможець президентських виборів у США в 2016 році Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n124506-prezydentski-vybory-u-ssha-sprovokuvaly-zrostannya-kilkosti-peredchasnyh-pologiv-ucheni.html

Ракурс

Президентські вибори у США в 2016 році, переможцем яких став представник Республіканської партії Дональд Трамп, спровокували зростання кількості передчасних пологів у жінок-латиноамериканок, які проживали у цій країні.

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Кількість передчасних пологів у дев’ятимісячний період після дня голосування 8 листопада 2016 року була на 2 тис. 337 або на 3,5% випадків більшою, ніж очікувалося, з огляду дані попередніх періодів. Такого висновку дійшли американські вчені з Університету Джона Хопкінса, проаналізувавши дані уряду США про понад 33 млн народжених дітей у країні, повідомляє прес-служба цього вишу.

Аналіз також виявив піки зростання передчасних пологів у лютому та липні 2017 року. Це може свідчити про те, що діти, яку були зачаті або перебували в другому триместрі вагітності під час виборів, могли бути особливо вразливими до материнського стресу.

На думку вчених, це явище може бути пов’язане з передвиборною риторикою Трампа, котрий обіцяв масові депортації та більш жорстку міграційну політику.

Хоча більшість латиноамериканців, які живуть у США, є громадянами цієї країни або іммігрантами з усіма необхідними документами, і посилення боротьби з нелегальною міграцією їм безпосередньо не загрожує, вони, скоріше за все, мають близьких друзів або членів сім’ї, яким така політика може загрожувати, наголошують дослідники.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що перемозі Трампа на виборах сприяли методи висвітлення дебатів за його участі.