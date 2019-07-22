Главные новости 22 июля: ЦИК обработал 82%, а у Зеленского создадут новое министерство. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124638-glavnye-novosti-22-iulya-cik-obrabotal-82-a-u-zelenskogo-sozdadut-novoe-ministerstvo.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия уже обработала 82,17% протоколов на внеочередных парламентских выборах. За партию «Слуга народа» отдали свой голос 42,90% избирателей. «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 12,95%, за «Европейскую солидарность» проголосовали 8,31% украинцев. Партия «Батькивщина» получила голоса 8,11% избирателей, а замыкает пятерку «Голос» с результатом в 6,05%.

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Массовое отравление зафиксировали в Ровенской области. В больницу госпитализировали 14 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди больных три ребенка. Предположительно, они отравились шаурмой, которую купили у предпринимателя в торговом месте во время рок-фестиваля «Тарас Бульба».

Президент Украины Владимир Зеленский планирует объединить Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Министерство информационной политики в одно ведомство. Структуру нового министерство на основе трех упомянутых обнародуют после сформирования нового правительства. Зеленский утверждает, что у его команды уже есть видение и разработки нового ведомства.

В Кабинете министров Украины, Государственной пограничной и Фискальной службах сегодня осуществили обыски. Представители Главной военной прокуратуры, контрразведки СБУ и Центра спецопераций «А» проводят следственные действия в рамках расследования многомиллионных хищений в оборонной сфере. Уголовное производство открыто по факту хищения денежных средств в размере 6,7 млн долл.

В России убили проукраинскую активистку Елену Григорьеву, которая отстаивала демократию, незаконно арестованных крымских татар и журналистов. На теле женщины обнаружили восемь ножевых ранений. Активистка регулярно получала угрозы, но правоохранители отказывались предпринимать какие-либо меры.