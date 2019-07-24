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Правительство установило рыночные цены на индивидуальные автомобильные номера. Фото: "Свідок"

Индивидуальные автомобильные номера будут стоить до 30 тыс. грн

24 июл 2019, 13:22
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем своем заседании расширил перечень платных номерных знаков для автомобилей, а также установил на них рыночные цены — от четырех и до 30 тыс грн.

Одобрив проект постановления «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 4 июня 2007 г. № 795 и от 30 августа 2007 г. № 1076», Кабмин расширил перечень платных номерных знаков, пользующихся повышенным спросом у автовладельцев. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Также Кабмин нормативно закрепил рыночные цены на платные номерные автомобильные знаки, увеличив стоимость 18 их комбинаций как минимум втрое. Это должно обеспечить дополнительное наполнение бюджета и создать понятный и возможный механизм выбора номерного знака среди популярных.

Постановление, одобренное сегодня Кабмином, определяет стоимость выдачи или замены по желанию владельцев легковых автомобилей номерных знаков, имеющих определенную комбинацию:

  • из четырех одинаковых цифр, последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 — 30 тыс. грн;
  • из четырех цифр, три из которых одинаковые и расположены подряд; из четырех цифр — двух последовательных пар одинаковых цифр; из последовательных цифр 0123 и 1234 — 10 тыс. грн;
  • из четырех цифр, начинающихся с двух нулей, а две следующие цифры неодинаковы — 8 тыс. грн;
  • из четырех цифр, содержащих три одинаковые цифры, которые расположены не подряд; из четырех цифр, из которых одинаковыми являются первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья — 4 тыс. грн.

Напомним, что в 24 мая 2019 владельцы нерастаможенных автомобилей на еврономерах могут растаможить авто без штрафных санкций, но и без скидки. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроект, который бы отсрочил штрафы для тех водителей, не успеющих в установленный срок растаможить авто на так называемых «евробляхах».


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