Уряд встановив ринкові ціни на індивідуальні автомобільні номери. Фото: "Свідок"

https://racurs.ua/ua/n124702-uryad-vstanovyv-rynkovi-ciny-na-indyvidualni-avtomobilni-nomery.html

Ракурс

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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні розширив перелік платних номерних знаків для автомобілів, а також встановив ціни на них — від 4 до 30 тис. грн.

Схваливши проект постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України № 795 і № 1076», уряд розширив перелік платних номерних знаків, що користуються підвищеним попитом серед автовласників. Про це інформує «РБК-Україна».

Також Кабмін нормативно закріпив ринкові ціни на платні автомобільні номерні знаки, збільшивши вартість 18 їх комбінацій щонайменше втричі. Це має забезпечити додаткове наповнення бюджету і створити зрозумілий і можливий механізм обрання номерного знаку серед популярних.

Постанова, схвалена сьогодні Кабміном, визначає вартість видачі чи заміни номерних знаків за бажанням власників легкових автомобілів, які мають визначену комбінацію:

із чотирьох однакових цифр, послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009 — 30 тис. грн;

із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані підряд; із чотирьох цифр — двох послідовних пар однакових цифр; з послідовних цифр 0123 та 1234 — 10 тис. грн;

із чотирьох цифр, що починається з двох нулів, а дві наступні цифри неоднакові — 8 тис. грн;

із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд; із чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя, а також друга і четверта, або перша і четверта, а також друга і третя — 4 тис. грн.

Нагадаємо, що до 24 серпня 2019 року власники нерозмитнених автомобілів на єврономерах ще можуть розмитнити авто без штрафних санкцій. При цьому президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити законопроект, який би відтермінував штрафи для тих водіїв, які в установлений строк не встигнуть розмитнити так звані «євробляхи».