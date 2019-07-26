Сегодня украинцы смогут бесплатно провериться на гепатит. Фото: "Киеввласть"

https://racurs.ua/n124779-segodnya-ukraincy-smogut-besplatno-proveritsya-na-gepatit.html

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Министерство здравоохранения Украины сообщило о возможности всем желающим пройти бесплатный тест на определение вирусного гепатита.

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В это воскресенье, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В связи с этим накануне украинские граждане смогут сделать бесплатное экспресс-тестирование на гепатит. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава в Facebook.

Так, бесплатно сделать тест на вирусные гепатиты можно у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Кроме того, экспресс-тесты можно будет сделать в таких городах, как Днепр, Северодонецк, Николаев, Одесса, Ровно, Харьков, Кропивницкий, Доброполье, а также село Криворожье Добропольского района.

Кроме того, в Киеве также можно будет бесплатно протестироваться на гепатит на протяжении 26−28 июля. В 17.10 сегодня на Контрактовой площади пройдет брифинг и. о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун и гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимира Курпиты.

Напомним, что по Украине сейчас стартует масштабная кампания Минздрава по вакцинации от дифтерии и столбняка. Об этом вчера сообщила Ульяна Супрун, призвав украинцев посетить своего семейного врача и установить время последней прививки.