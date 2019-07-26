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Сьогодні українці зможуть безкоштовно перевіритися на гепатит. Фото: "Киеввласть"
Сьогодні українці зможуть безкоштовно перевіритися на гепатитhttps://racurs.ua/ua/n124779-sogodni-ukrayinci-zmojut-bezkoshtovno-perevirytysya-na-gepatyt.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я України повідомило про можливість всім бажаючим пройти безкоштовний тест на визначення вірусного гепатиту.
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Цієї неділі, 28 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитом. У зв’язку з цим напередодні українські громадяни зможуть зробити безкоштовне експрес-тестування на гепатит. Про це повідомляється на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.
Так, щоб безкоштовно зробити тест на вірусні гепатити, треба буде звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Крім того, експрес-тести можна буде зробити у таких містах, як Дніпро, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Одеса, Рівне, Харків, Кропивницький, Добропілля, а також село Криворіжжя Добропільського району.
Крім того, у Києві також можна буде безкоштовно протестуватися на гепатит протягом 26−28 липня. О 17.10 сьогодні на Контрактовій площі пройде брифінг в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун і гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимира Курпіти.
Нагадаємо, що в Україні зараз стартує масштабна кампанія МОЗ щодо вакцинації від дифтерії і правця. Про це вчора повідомила Уляна Супрун, закликавши українців відвідати свого сімейного лікаря і встановити час останнього щеплення.
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