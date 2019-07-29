Что ждет украинскую ГТС после отказа России от транзита, рассказал Коболев

Андрей Коболев, фото: Politeka

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Если Россия откажется от услуг украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки своего газа в Европу, украинская ГТС будет использоваться для внутренних потребностей, транспортировки газа между странами Европы, а также для закачки газа в подземные хранилища летом и выкачивания зимой.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщают УНН.

По словам Коболева, соответствующие возможности уже тестируются.

Так, он отметил, что использование украинских хранилищ может быть весьма привлекательным решение для владельцев нефтегазовых активов из-за особенностей того, как развивается европейский рынок газа — летом цена значительно уменьшается, однако зимой стремительно растет.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Россия с большой вероятностью откажется от украинской ГТС, если ей удастся достроить газопровод «Северный поток-2».

Добавим, что в недавнем интервью агентству «РБК-Украина» представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что власти готовятся к сценарию возможного прекращения транзита через Украину. В частности, осуществляются меры к тому, чтобы газохранилищах было достаточно голубого топлива для прохождения зимы без транзита.

По словам Геруса, в ближайшее время, вероятно, будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, поскольку есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 млрд куб. м газа должны быть закупленными по цене хаба.

Герус также отметил, что «Газпром» и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство.

Напомним, недавно американские СМИ сообщали, что введение санкций против проекта «Северный поток-2» заблокировал друг Дональда Трампа американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.