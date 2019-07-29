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Ракурс
Андрій Коболєв, фото: Politeka

Що чекає на українську ГТС після відмови Росії від транзиту, розповів Коболєв

29 лип 2019, 15:27
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Якщо Росія відмовиться від послуг української газотранспортної системи (ГТС) для транспортування свого газу до Європи, українська ГТС буде використовуватися для внутрішніх потреб, транспортування газу між країнами Європи, а також для закачування газу в підземні сховища влітку та викачування взимку.

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Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, повідомляють УНН.

За словами Коболєва, відповідні можливості вже тестуються.

Так, він зазначив, що використання українських сховищ може бути досить привабливим рішення для власників нафтогазових активів через особливості того, як розвивається європейський ринок газу — літом ціна значно зменшується, проте взимку стрімко зростає.

Очільник «Нафтогазу» наголосив, що Росія з великою ймовірністю відмовиться від української ГТС, якщо їй вдасться добудувати газопровід «Північний потік-2».

Додамо, що в нещодавньому інтерв’ю агентству «РБК-Україна» представник президента в уряді Андрій Герус зазначив, що влада готується до сценарію можливого припинення транзиту через Україну. Зокрема, здійснюються заходи до того, щоб газосховищах було достатньо блакитного палива для проходження зими без транзиту.

За словами Геруса, найближчим часом, ймовірно, будуть відновлені переговори з Росією з питання транзиту і закупівель газу, оскільки є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким 5 млрд куб. м газу мають бути закупленими за ціною хаба.

Герус також зазначив, що «Газпром» і Росія були готові відновити переговори після виборів, коли буде зрозуміла українська політична палітра і новий уряд.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомляли, що введення санкцій проти проекту «Північний потік-2» заблокував друг Дональда Трампа американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол.


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