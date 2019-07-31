В Черном море концентрация опасных веществ превышает норму. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n124986-v-chernom-more-koncentraciya-opasnyh-veschestv-prevyshaet-normu.html

Ракурс

В Черном море обнаружили опасный уровень концентрации загрязняющих веществ, которые могут представлять угрозу жизни человека. Среди них ртуть, инсектициды, пестициды и бензоапирен.

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В самом море зафиксировано 90,5 единиц мусора на 1 км кв., что вдвое превышает показатель загрязнения Средиземного моря (50 ед. мусора на 1 км кв.). Отметим, что реки выносят в море 6−50 единиц мусора каждый час. Об этом сообщается на сайте представительства Евросоюза в Украине.

Львиная доля (83%) всего морского мусора составляет пластик в виде оберток, пакетов и бутылок. Также отмечен рост инвазивных видов, которые могут нанести вред морской экосистеме.

В то же время мониторинговый проект ЕС проверил состояние крупнейшей в мире колонии красных водорослей в Черном море, улучшив показатель его состояния с отметки «плохо» до «удовлетворительно». Исследователи также обнаружили, что по всему Черному морю наблюдаются признаки присутствия европейского осетра. Отметим, что он считался почти исчезнувшим.

Мониторинговый проект продлится до 2020 года. Его бюджет составляет 1,6 млн евро.

Как ранее сообщалось, в июне в Черном море зафиксировали аномальное явление.