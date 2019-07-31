У Чорному морі концентрація небезпечних речовин перевищує норму. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n124986-u-chornomu-mori-koncentraciya-nebezpechnyh-rechovyn-perevyschuie-normu.html

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У Чорному морі виявили небезпечний рівень концентрації забруднюючих речовин, які можуть становити загрозу життю людини. Серед них ртуть, інсектициди, пестициди та бензоапірен.

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У самому морі зафіксовано 90,5 одиниць сміття на 1 км кв., що вдвічі перевищує показник забруднення Середземного моря (50 од. сміття на 1 км кв.). Зазначимо, що річки виносять у море 6−50 одиниць сміття щогодини. Про це повідомляється на сайті представництва Євросоюзу в Україні.

Левова частина (83%) усього морського сміття становить пластик у виді обгорток, пакетів та пляшок. Також помічено зростання інвазивних видів, які можуть нанести шкоду морській екосистемі.

Водночас моніторинговий проект ЄС перевірив стан найбільшої у світі колонії червоних водоростей у Чорному морі, поліпшивши показник його стану з позначки «погано» до «задовільно». Дослідники також виявили, що по всьому Чорному морі спостерігаються ознаки присутності європейського осетра. Зазначимо, що він вважався майже зниклим.

Моніторинговий проект триватиме до 2020 року. Його бюджет становить 1,6 млн євро.

Як раніше повідомлялося, у червні в Чорному морі зафіксували аномальне явище.