Сельская медицина в Украине: что делать, чтобы в села вернулись врачи

Сельская медицина в Украине

https://racurs.ua/n125030-selskaya-medicina-v-ukraine-chto-delat-chtoby-v-sela-vernulis-vrachi.html

Ракурс

Вместо принципа экономии в украинской медицине необходимо взять за основу принцип доступности и качества. Ведь чем больше у нас здоровых (а значит — тех, кто вовремя получил медуслугу) людей, тем больше у нас экономический потенциал. Один из насущных вопросов — сельская медицина.

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О проблемах сельской медицины в своем блоге на «Ракурсе» пишет Валерий Дубиль, народный депутат Украины, заместитель председателя ВО «Батькивщина».

Он приводит опыт Франции, у которой тоже были проблемы с сельской медициной. Многое, по мнению эксперта, могла бы позаимствовать Украина. В частности, французы снизили квалификационные требования для студентов в процессе обучения, отказавшись от ограничения количества студентов, допущенных на вторую ступень обучения. Да, возможно, появится группа врачей низкой квалификации. Но свободный рынок труда сам урегулирует их трудоустройство, и они поедут работать не в Париж или Лион (где в результате конкуренции останутся самые квалифицированные), а в провинцию, где нет конкуренции и есть вакантные рабочие места.

Во-вторых, для быстрого насыщения врачами именно в провинциях студенты-резиденты обязаны проходить стажировку на условиях контролируемой автономии не менее шести месяцев в первичном звене, преимущественно в районах с низкой плотностью населения. Таким образом, государство не устраняется от решения проблемы, не перекладывает ее на места, а решает ее для всей страны на общенациональном уровне.

По мнению эксперта, для налаживания сельской медицины в Украине единственный выход — увеличить количество госзаказа в вузах на медицинских работников и стимулировать их трудоустройство в провинциальных медучреждениях. «К сожалению, власть Украины делала совсем наоборот, поэтому и количество медработников в селах сократилось», — констатирует Дубиль.