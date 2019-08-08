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Ракурс
Виталий Хлевицкий, фото: пресс-центр СБУ

Умер основатель Департамента контрразведки в сфере информбезопасности СБУ

8 авг 2019, 20:59
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На 52-м году жизни скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

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Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Он был одним из первых, кто предсказал важность информационной безопасности Украины в современных сложных условиях, — отмечают в СБУ.

Хлевицикий родился 24 июня 1968 года в Ужгороде (Закарпатская область).

В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности «радиоинженер». Впоследствии до декабря 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах СССР и Украины. Затем, до апреля 2014 года, работал в Центральном аппарате СБУ. Из рядов СБУ уволился по собственной инициативе.

В 1998 году получил второе высшее образование по специальности «юрист-правовед». Как кандидат юридических наук участвовал в подготовке ряда законодательных и нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности.

Напомним, в июле на 74-м году жизни скончался один из создателей текста Конституции Украины, известный юрист и политический деятель Виктор Мусияка.

Источник: Ракурс


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