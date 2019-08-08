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Ракурс
Віталій Хлевицький, фото: прес-центр СБУ

Помер засновник Департаменту контррозвідки у сфері інформбезпеки СБУ

8 сер 2019, 20:59
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На 52-му році життя помер засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Хлевицький.

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Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Він був одним з перших, хто передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних складних умовах, — наголошують в СБУ.

Хлевицикий народився 24 червня 1968 року в Ужгороді (Закарпатська область).

У 1990 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за спеціальністю «радіоінженер». Згодом до грудня 1992 року проходив службу в Збройних Силах СРСР та України. Потім, до квітня 2014 року, працював у Центральному апараті СБУ. З лав СБУ звільнився за власною ініціативою.

У 1998 році одержав другу вищу освіту за спеціальністю «юрист-правознавець». Як кандидат юридичних наук брав участь у підготовці низки законодавчих та нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій у сфері інформаційної безпеки.

Нагадаємо, у липні на 74-му році життя помер один із творців тексту Конституції України, відомий юрист та громадсько-політичний діяч Віктор Мусіяка.

Джерело: Ракурс


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