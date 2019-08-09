У Зеленского вспомнили о СМИ и анонсировали пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n125373-u-zelenskogo-vspomnili-o-smi-i-anonsirovali-press-konferenciu-po-sluchau-100-dney-prezidentstva.html

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Президент Украины Владимир Зеленский даст пресс-конференцию для СМИ по случаю 100 дней пребывания в должности. Анонсировал ее проведение заместитель руководителя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко.

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Дата общения с журналистами пока неопределена, сообщил он в интервью «Лига».

Пресс-конференция состоится в этом году, другой вопрос — в каком формате она состоится, — сообщил Тимошенко.

Впрочем, по словам заместителя руководителя Офиса президента, который отвечает за информационную политику, в любом случае пресс-конференция состоится при участии журналистов.

Зеленский находится на посту президента страны примерно три месяца, но еще ни разу не общался со СМИ основательно и в широком, открытом формате, предпочитая видеоблоги и короткие обращения к гражданам.

В начале августа в информационном пространстве возник скандал, связанный с умышленным распространением информации о якобы отставке главы Офиса президента Андрея Богдана. Находясь с визитом на Прикарпатье Зеленский опроверг этот факт, но сообщил, что все члены его команды уже написали заявления об отставке. Впоследствии Богдан в комментарии СМИ заявил, что новая команда готова общаться с обществом без посредников (без журналистов).