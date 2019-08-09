В Зеленського згадали про ЗМІ і анонсували прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n125373-v-zelenskogo-zgadaly-pro-zmi-y-anonsuvaly-pres-konferenciu-z-nagody-100-dniv-prezydentstva.html

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Президент України Володимир Зеленський дасть прес-конференцію для ЗМІ з нагоди 100 днів перебування на посаді. Анонсував її проведення заступник керівника Офісу глави держави Кирило Тимошенко.

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Дата спілкування із журналістами наразі невизначена, повідомив він в інтерв’ю «Ліга».

Прес-конференція відбудеться в цьому році, інше питання — в якому форматі вона відбудеться, — повідомив Тимошенко.

Утім, за словами заступника керівника Офісу президента, який відповідає за інформаційну політику, у будь-якому випадку прес-конференція відбудеться за участі журналістів.

Зеленський перебуває на посаді президента країни приблизно три місяці, але ще жодного разу не спілкувався зі ЗМІ ґрунтовно та в широкому, відкритому форматі, надаючи перевагу відеоблогам та коротким зверненням до громадян.

На початку серпня в інформаційному просторі виник скандал, пов’язаний із умисним розповсюдженням інформації про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана. Перебуваючи з візитом на Прикарпатті Зеленський заперечив цей факт, але повідомив, що усі члени його команди вже написали заяви про відставку. Згодом Богдан в коментарі ЗМІ заявив, що нова владна команда готова спілкуватися з суспільством без посередників (без журналістів).