Компания «Хуавей». Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n125420-huawei-predstavila-platformu-servisov-smeshannoy-realnosti-cyberverse.html

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Компания Huawei (Хуавей) разработала платформу сервисов смешанной виртуальной и дополненной (VR и AR) реальности Cyberverse.

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Этот сервис поможет людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации о окружающем мире. Об этом заявил эксперт по стратегии Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вэй Луо, передает ТАСС.

Во время мероприятия Huawei Developer Conference-2019 продемонстрировали использование сервиса — пользователь мог наводить камеру телефона на здания в кампусе компании Huawei и видеть всю информацию о маршруте, номерах зданий, свободных помещениях для проведения встреч и даже играть в казуальные игры (аналогично игре PokemonGo).

Авторы сервиса утверждают, что новая технология способна развить туризм — путешественник будет видеть информацию о музее, скульптуре или пути. Поможет нововведения и в торговле — покупатель сможет видеть без захода в магазин данные о характеристиках товара, его стоимость. Сервисы платформы могут быть интегрированы в различные сторонние приложения.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп частично снял санкции с китайской компании Huawei. После саммита «Большой двадцатки» в Осаке стало известно, что американские компании смогут продолжить продавать свою продукцию «Хуавей».