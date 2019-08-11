Компанія «Хуавей». Фото: Российская газета

https://racurs.ua/ua/n125420-huawei-prezentuvala-platformu-servisiv-zmishanoyi-realnosti-cyberverse.html

Ракурс

Компанія Huawei (Хуавей) розробила платформу сервісів змішаної віртуальної та доповненої (VR і AR) реальності Cyberverse.

Loading...

Цей сервіс допоможе людям орієнтуватися в просторі і дізнаватися більше інформації про навколишній світ. Про це заявив експерт зі стратегії Huawei в області апаратного забезпечення і фотоможливостей Вей Луо, передає ТАСС.

Під час заходу Huawei Developer Conference-2019 продемонстрували використання сервісу — користувач міг наводити камеру телефону на будівлі в кампусі компанії Huawei та бачити всю інформацію про маршрут, номери будівель, вільні приміщення для проведення зустрічей і навіть грати в казуальні ігри (аналогічно грі PokemonGo).

Автори сервісу стверджують, що нова технологія здатна розвинути туризм — мандрівник буде бачити інформацію про музеї, скульптурі чи шляху. Допоможе нововведення й у торгівлі — покупець зможе бачити без заходу в магазин дані про характеристики товару, його вартість. Сервіси платформи можуть бути інтегровані в різні сторонні додатки.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп частково зняв санкції з китайської компанії Huawei. Після саміту «Великої двадцятки» в Осаці стало відомо, що американські компанії зможуть продовжити продавати свою продукцію «Хуавей».