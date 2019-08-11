Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Компанія «Хуавей». Фото: Российская газета

Huawei презентувала платформу сервісів змішаної реальності Cyberverse

11 сер 2019, 10:20
999

Компанія Huawei (Хуавей) розробила платформу сервісів змішаної віртуальної та доповненої (VR і AR) реальності Cyberverse.

Loading...

Цей сервіс допоможе людям орієнтуватися в просторі і дізнаватися більше інформації про навколишній світ. Про це заявив експерт зі стратегії Huawei в області апаратного забезпечення і фотоможливостей Вей Луо, передає ТАСС.

Під час заходу Huawei Developer Conference-2019 продемонстрували використання сервісу — користувач міг наводити камеру телефону на будівлі в кампусі компанії Huawei та бачити всю інформацію про маршрут, номери будівель, вільні приміщення для проведення зустрічей і навіть грати в казуальні ігри (аналогічно грі PokemonGo).

Автори сервісу стверджують, що нова технологія здатна розвинути туризм — мандрівник буде бачити інформацію про музеї, скульптурі чи шляху. Допоможе нововведення й у торгівлі — покупець зможе бачити без заходу в магазин дані про характеристики товару, його вартість. Сервіси платформи можуть бути інтегровані в різні сторонні додатки.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп частково зняв санкції з китайської компанії Huawei. Після саміту «Великої двадцятки» в Осаці стало відомо, що американські компанії зможуть продовжити продавати свою продукцію «Хуавей».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Супертайфун «Лекіма» в Китаї: загинуло 28 осіб, зруйновані тисячі будинків (ВІДЕО)

Внаслідок нищівного тайфуну «Лекіма» в Китаї станом на сьогоднішній ранок, 11 серпня, загинули 28 осіб. Ще майже 20 осіб вважаються зниклими безвісти, зруйнована інфраструктура

Світові новини
08:45

Масові затримання почалися після масштабного мітингу в Москві (ФОТО, ВІДЕО)

Після мирного мітингу за вільні вибори та звільнення фігурантів справи про «масові заворушення», який відбувся в Москві, російські силовики розпочали масові затримання активістів

Новини України
18:34   10 сер
Новини партнерів
Загрузка...