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Семья Уолтон возглавила рейтинг самых богатых семей мира. Фото: Bloomberg

Самые богатые семьи мира назвало издание Bloomberg

11 авг 2019, 10:54
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Рейтинг 25 самых богатых семей мира возглавила семья Уолтонов, которая владеет половиной акций сети супермаркетов Walmart.

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Общая сумма состояния семьи Уолтон достигла 190,5 млрд долл. За год эта семья обогатилась на 39 млрд долл. Следовательно, их доходы в течение последних 12 месяцев росли на 70 тыс. долл. за минуту, на 4 млн долл. на час и на 100 млн долл. на день. Об этом говорится в рейтинге издания Bloomberg.

Вторую строчку самых богатых династий занимают наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. Их сбережения составляют 126 млрд долл. за последний год они заработали 37 млрд долл.

Третью позицию занимают братья Чарльз и Дэвид Кох, сыновья основателя Koch Industries Фреда Коха, который в 1940 году основал бизнес, что за пару десятков лет превратился в корпорацию. Доходы семьи увеличились за год на 25 млрд долл. и составили 125 млрд долл.

Четвертую строчку занимает династия Аль-Саудов — представителей правящей династии Саудовской Аравии. Их состояние оценивается в 100 млрд долл. На пятой позиции — Ален и Жерар Вертхаймеры, которые являются владельцами владельцы парфюмерного дома Chanel. Их богатство составляет 57,6 млрд долл.

Напомним, Украина занимает 13-ю строчку в топ-15 стран Европы, граждане которых больше всего отдыхали на Мальдивских островах. Стоимость отдыха стартует от 2,2 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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