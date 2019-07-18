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Обнищание отменяется: Украина заняла высокое место в рейтинге Минтуризма Мальдив. Фото: скриншот видео А.Зимина

Обнищание отменяется: Украина заняла высокое место в рейтинге Минтуризма Мальдив

18 июл 2019, 15:02
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Об обнищании, о котором так любят поговорить украинские политики, можно забыть. Украина заняла 13-е место в рейтинге Министерства туризма Мальдив по результатам анализа потока туристов в 2018 году.

Три первых места принадлежат Германии, Великобритании и Италии. За ними следуют Россия, Франция и Швейцария, Испания, Швеция, Нидерланды, Чехия, Турция и Дания. Эта информация опубликована на сайте Минтуризма Мальдив.

Украина занимает 13-ю строчку в топ-15 стран Европы, граждане которых чаще всего отдыхали на Мальдивских островах. В 2018 году там отдохнули 9 тыс. 722 украинцев, хотя стоимость такого отдыха стартует от 2,2 тыс. долл.

Согласно рейтингу, по количеству туристов, отдохнувших на мальдивских курортах в 2018 году, Украина обогнала Польшу и Португалию.

По сравнению с 2017 годом туристический поток из Украины на Мальдивы вырос на 17,6% и стал одним из самых больших среди 32 европейских стран.

Напомним, что с апреля 2019 года украинцы могут без виз путешествовать на Галапагосские острова, принадлежащие Эквадору. Таким образом, Украина ввела безвизовый режим с еще одной страной в Южной Америке.

Источник: Ракурс


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