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Зубожіння скасовується: Україна посіла високе місце в рейтингу Мінтуризму Мальдівів. Фото: скріншот відео О.Зіміна

Зубожіння скасовується: Україна посіла високе місце в рейтингу Мінтуризму Мальдівів

18 лип 2019, 15:02
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Про зубожіння, про яке так люблять поговорити українські політики, можна забути. Україна посіла 13-те місце в рейтингу Міністерства туризму Мальдівів за результатами аналізу потоку туристів у 2018 році.

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Три перших місця належать Німеччині, Великій Британії та Італії. За ними слідують Росія, Франція і Швейцарія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, Чехія, Туреччина і Данія. Ця інформація опублікована на сайті Мінтуризму Мальдівів.

Україна займає 13-ту сходинку в топ-15 країн Європи, громадяни яких найбільше відпочивали на Мальдівських островах. У 2018 році там відпочили 9 тис. 722 українця, хоча вартість такого відпочинку стартує від 2,2 тис. дол.

Згідно рейтингу, за кількістю туристів, які відпочили на мальдівських курортах у 2018 році, Україна обігнала Польщу і Португалію.

У порівнянні з 2017 роком туристичний потік з України на Мальдіви зріс на 17,6% і став одним із найбільших серед 32 європейських країн.

Нагадаємо, що з квітня 2019 року українці можуть без віз мандрувати на Галапагоські острови, які належать Еквадору. Таким чином, Україна запровадила безвіз зі ще однією країною в Південній Америці.

Джерело: Ракурс


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