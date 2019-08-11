Сім'я Уолтон очолила рейтинг найбагатших сімей світу. Фото: Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n125421-naybagatshi-sim-yi-svitu-nazvalo-vydannya-bloomberg.html

Ракурс

Рейтинг 25 найбагатших сімей світу очолила родина Уолтонів, яка володіє половиною акцій мережі супермаркетів Walmart.

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Загальна сума статків сім’ї Уолтон сягнула 190,5 млрд дол. За рік ця родина збагатилася на 39 млрд дол. Відтак їхні доходи протягом останніх 12 місяців зростали на 70 тис. дол. за хвилину, на 4 млн дол. на годину і на 100 млн дол. на день. Про це йдеться у рейтингу видання Bloomberg.

Другу сходинку найбагатших династій посідають спадкоємці засновника кондитерської компанії Mars Френка Марса. Їхні заощадження становлять 126 млрд дол., за останній рік вони заробили 37 млрд дол.

Третю позицію займають брати Чарльз та Девід Кохи, сини засновника Koch Industries Фреда Коха, який у 1940 році заснував бізнес, що за пару десятків років перетворився в корпорацію. Статки родини збільшилися за рік на 25 млрд дол. та склали 125 млрд дол.

Четверту сходинку посідає династія Аль-Саудів — представників правлячої династії Саудівської Аравії. Їхні статки оцінюються у 100 млрд дол. На пятій позиції — Ален і Жерар Вертхаймери, які є власниками власники парфумерного дому Chanel. Їхнє багатство становить 57,6 млрд дол.

Нагадаємо, Україна займає 13-ту сходинку в топ-15 країн Європи, громадяни яких найбільше відпочивали на Мальдівських островах. Вартість відпочинку стартує від 2,2 тис. дол.