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Данилюк: Сектор безопасности и обороны получит 5% ВВП. Фото: 24 канал

Данилюк: Сектор безопасности и обороны получит 5% ВВП

13 авг 2019, 16:39
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Оборонный бюджет Украины в 2020 году сохранится на уровне 5% ВВП, что закреплено в законе о нацбезопасности.

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При этом особое внимание новые власти будут уделять эффективному использованию этих средств госбюджета. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в интервью «BBC Україна».

Он отметил, что в первую очередь будут финансироваться реформы. В частности, должна быть запущена реформа Службы безопасности Украины, которая будет предусматривать изменение модели финансирования, а именно — больше средств намерены направить на контрразведку.

Также Данилюк обещает разделить функции прокуратуры и Государственного бюро расследований, которые сейчас дублируются, в том числе и по линии финансирования.

Возможно, эти средства лучше перебросить на то же усиление контрразведки, или на усиление внешней разведки, или на закупку нового вооружения, — добавил он.

При этом Данилюк не смог назвать конкретных изменений в финансировании Государственной пограничной службы, в которой недавно заявили о катастрофической нехватке средств.

В сентябре будет новое правительство, они этим будут заниматься, — отметил секретарь СНБО.

Напомним, решение СНБО, которым предусмотрено выделение 5% ВВП на оборону в 2020−2022 годах, весной утвердил экс-президент Петр Порошенко.


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