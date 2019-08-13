Данилюк: Сектор безпеки й оборони отримає 5% ВВП. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n125503-danyluk-sektor-bezpeky-y-oborony-otrymaie-5-vvp.html

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Оборонний бюджет України у 2020 році збережеться на рівні 5% ВВП, що закріплено в законі про нацбезпеку.

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При цьому особливу увагу нова влада буде приділяти ефективному використанню цих коштів держбюджету. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк в інтерв’ю «BBC Україна».

Він зазначив, що передусім фінансуватимуться реформи. Зокрема, має бути запущена реформа Служби безпеки України, що передбачатиме зміну моделі фінансування, а саме — більше коштів планують направити на контррозвідку.

Також Данилюк обіцяє розділити функції прокуратури і Державного бюро розслідувань, які зараз дублюються, в тому числі й по лінії фінансування.

Можливо, ці кошти краще перекинути на те ж саме посилення контррозвідки, або на посилення зовнішньої розвідки, або на закупівлю нового озброєння, — додав він.

При цьому Данилюк не зміг назвати конкретних змін у фінансуванні Державної прикордонної служби, в якій недавно заявили про катастрофічну нестачу коштів.

У вересні буде новий уряд, вони цим займатимуться, — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, рішення РНБО, яким передбачено виділення 5% ВВП на оборону в 2020—2022 роках, навесні затвердив екс-президент Петро Порошенко.