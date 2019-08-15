Новости соцсетей: Microsoft призналась в прослушивании разговоров через Skype Translator, фото — "Зеркало недели"

https://racurs.ua/n125571-microsoft-priznalas-v-proslushivanii-razgovorov-v-skype.html

Ракурс

Компания Microsoft собирала записи общения пользователей с ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. IT-компания обновила политику конфиденциальности после того, как СМИ выяснили, что подрядчики слушают аудиосообщения пользователей.

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В обновленной политике конфиденциальности указано, что сотрудники и подрядчики компании могут изучать голосовые сообщения пользователей помощника Cortana и переводчика Skype Translator, сообщает Vice.

Личные данные пользователей обрабатывают как автоматически, так и с помощью людей. На странице Skype Translator сказано, что аудиозаписи пользователей собирают ради улучшения продукта. В политике конфиденциальности Cortana тоже появилось предупреждение о сборе данных.

Представитель Microsoft объяснил, что последние события побудили компанию «подчеркнуть, что иногда люди прослушивают этот контент». Microsoft имеет инструмент, который позволяет удалять аудиозаписи, сделанные при использовании Cortana и Skype Translator.

Напомним, что в июле Google и Apple признались, что нанимали подрядчиков для прослушки голосовых запросов пользователей Google Assistant и Siri. Обе компании временно перестали прослушивать записи. Microsoft также использует подрядчиков для прослушивания часть звонков пользователей Skype.

А 13 августа в Фейсбук признались, что привлекали подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей Messenger. В соцсети заявили, что делали это с согласия пользователей и прекратили такую ​​обработку данных в августе.