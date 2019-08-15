Новини соцмереж: Microsoft зізналася у прослуховуванні розмов через Skype Translator, фото — "Дзеркало тижня"

https://racurs.ua/ua/n125571-microsoft-ziznalasya-u-prosluhovuvanni-rozmov-cherez-skype.html

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Компанія Microsoft збирала записи спілкування користувачів із асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator. IT-компанія оновила політику конфіденційності після того, як ЗМІ з’ясували, що підрядники слухають аудіоповідомлення користувачів.

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В оновленій політиці конфіденційності вказано, що співробітники і підрядники компанії можуть вивчати голосові повідомлення користувачів помічника Cortana і перекладача Skype Translator, повідомляє Vice.

Особисті дані користувачів обробляють як автоматично, так і за допомогою людей. На сторінці Skype Translator сказано, що аудіозаписи користувачів збирають заради поліпшення продукту. У політиці конфіденційності Cortana теж з’явилося попередження про збір даних.

Представник Microsoft пояснив, що останні події спонукали компанію «підкреслити, що іноді люди прослуховують цей контент». Microsoft має інструмент, який дозволяє видаляти аудіозаписи, зроблені при використанні Cortana і Skype Translator.

Нагадаємо, що у липні Google і Apple зізналися, що наймали підрядників для прослушки голосових запитів користувачів Google Assistant і Siri. Обидві компанії тимчасово перестали прослуховувати записи. Microsoft теж використовує підрядників, щоб прослуховувати частина дзвінків користувачів Skype.

А 13 серпня у Фейсбук зізналися, що залучали підрядників для розшифровування голосових повідомлень користувачів Messenger. У соцмережі заявили, що робили це за згодою користувачів і припинили таку обробку даних у серпні.