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Стрельба в США: ранены шесть полицейских, двое побывали в заложниках. Фото: New Straits Times

Стрельба в США: ранены шесть полицейских, двое побывали в заложниках (ФОТО, ВИДЕО)

15 авг 2019, 11:07
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Стрельба в США произошла в среду в Филадельфии около 23.00 по киевскому времени. Изначально сотрудники полиции прибыли в дом подозреваемого, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков. В ответ преступник открыл огонь по правоохранителям.

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Стрелок также взял в заложники двоих полицейских и трех гражданских. Об этом сегодня сообщают УНН, ссылаясь на американский телеканал CNN.

Шеф полиции города Ричард Росс сообщил, что спустя шесть часов спецназу удалось освободить всех заложников после установления контакта с преступником. На данном этапе с ним ведутся переговоры, сотрудники правоохранительных органов уговаривают стрелка сдаться.

Стрельба в США: ранены шесть полицейских, двое побывали в заложниках. Фото: New Straits Times

Стрельба в США: ранены шесть полицейских, двое побывали в заложниках. Фото: New Straits Times

Стрельба в США: ранены шесть полицейских, двое побывали в заложниках. Фото: WHYY.org

Стрельба в США: ранены шесть полицейских, двое побывали в заложниках. Фото: WHYY.org

Вследствие стрельбы шесть полицейских получили огнестрельные ранения, еще несколько их коллег — другие травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Также известно, что стрелок снимал происходящее и вел онлайн-трансляцию в Facebook.

Между тем напомним, что 3 августа в США в городе Эль-Пасо штата Техас произошла стрельба возле супермаркета и торгового центра. По меньшей мере 20 человек получили ранения и еще столько же погибли.

В тот же день стрельба произошла в американском штате Огайо: там погибли по меньшей мере девять человек и еще 26 были ранены.


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