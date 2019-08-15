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Стрілянина у США: поранено шістьох поліцейських, двоє побували у заручниках. Фото: New Straits Times

Стрілянина у США: поранено шістьох поліцейських, двоє побували у заручниках (ФОТО, ВІДЕО)

15 сер 2019, 11:07
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Стрілянина в США сталася в середу в Філадельфії близько 23.00 за київським часом. Спочатку співробітники поліції прибули до будинку підозрюваного, щоби провести обшук у рамках розслідування справи про зберігання наркотиків. У відповідь злочинець відкрив вогонь по правоохоронцях.

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Стрілок також взяв у заручники двох поліцейських і трьох цивільних осіб. Про це сьогодні повідомляють УНН, посилаючись на американський телеканал CNN.

Шеф поліції міста Річард Росс повідомив, що через шість годин спецназу вдалося звільнити всіх заручників після встановлення контакту зі злочинцем. На даному етапі з ним ведуться переговори, співробітники правоохоронних органів вмовляють стрілка здатися.

Стрілянина у США: поранено шістьох поліцейських, двоє побували у заручниках. Фото: New Straits Times

Стрілянина у США: поранено шістьох поліцейських, двоє побували у заручниках. Фото: New Straits Times

Стрілянина у США: поранено шістьох поліцейських, двоє побували у заручниках. Фото: WHYY.org

Стрілянина у США: поранено шістьох поліцейських, двоє побували у заручниках. Фото: WHYY.org

Внаслідок стрілянини шестеро поліцейських дістали вогнепальні поранення, ще кілька їхніх колег — інші травми. Постраждалим надали медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Також відомо, що стрілок знімав те, що відбувається, і вів онлайн-трансляцію у Facebook.

Між тим нагадаємо, що 3 серпня в США в місті Ель-Пасо штату Техас сталася стрілянина біля супермаркету та торговельного центру. Щонайменше 20 осіб дістали поранення і ще стільки ж загинули.

Того ж дня стрілянина сталася в американському штаті Огайо: там загинули щонайменше дев’ятеро осіб і ще 26 були поранені.


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