Олег Гладковский не задекларировал 1,3 млн грн. Фото: Лига.НЕТ

https://racurs.ua/n125630-gladkovskiy-ne-zadeklariroval-nemaluu-summu-i-avtomobil-syna-napk.html

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время полной проверки деклараций нардепа Ивана Мирошниченко и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов.

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Гладковский, который стал фигурантом скандального журналистского расследования в «Укроборонпроме», в декларации за 2015 год не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у сына корпоративных прав в ООО «Киевбиоэнерго». Об этом 16 августа сообщила пресс-служба НАПК.

Кроме того, экс-чиновник не внес сведения об автомобиле, который принадлежит сыну. Общая сумма недостоверных сведений за 2015 год составляет почти 1,3 млн грн.

Народный депутат Иван Мирошниченко в декларации за 2017 год не указал свой гидроцикл и не задекларировал доход, полученный супругой в виде дивидендов от ООО «Поле-Грейн» и страховых выплат. В целом сведения, указанные политиком в декларации, отличаются от достоверных на сумму свыше 5 млн грн.

НАПК уже отправила в Антикоррупционное бюро выводы относительно признаков уголовного правонарушения.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия и установило признаки декларирования недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы.