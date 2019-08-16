Олег Гладковський не задекларував 1,3 млн грн. Фото: Ліга.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n125630-gladkovskyy-ne-zadeklaruvav-kruglenku-sumu-y-avtomobil-syna-nazk.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларацій нардепа Івана Мірошніченка та колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

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Гладковський, який став фігурантом скандального журналістського розслідування в «Укроборонпромі», в декларації за 2015 рік не вказав вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у сина корпоративних прав у ТОВ «Київбіоенерго». Про це 16 серпня повідомила прес-служба НАЗК.

Крім того, екс-посадовець не вніс відомості про автомобіль, який належить сину. Загальна сума недостовірних відомостей за 2015 рік складаємайже 1,3 млн грн.

Народний депутат Іван Мірошниченко в декларації за 2017 рік не вказав про свій гідроцикл й не задекларував дохід, отриманий дружиною у виді дивідендів від ТОВ «Поле-Грейн» та страхових виплат. Загалом відомості, вказані політиком у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн грн.

НАЗК вже відправила до Антикорупційного бюро висновки щодо ознак кримінального правопорушення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації голови Національного банку України Якова Смолія й встановило ознаки декларування недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки.