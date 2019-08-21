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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 22 августа: синоптики обещают до 34° тепла (КАРТА)

21 авг 2019, 19:03
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Погода в Украине на 22 августа ожидается солнечная, дожди пройдут лишь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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Синоптики прогнозируют довольно жаркую погоду. Ночью столбики термометров покажут 15−22°, а днем воздух прогреется до 23−34° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 22 августа ожидается солнечная и жаркая. Температура ночью 17−19° по Цельсию, днем 24−26° тепла.

Во Львове завтра ожидается солнце и тепло. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем 23−25° тепла по Цельсию.

В Одессе в четверг Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха 18−20° тепла, а днем 32−34° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки будет жарко. Ночью температура воздуха прогреется до 17−19° выше нуля, днем прогнозируют 31−33° тепла.

В Харькове завтра ночью без осадков, а днем — дождь. Столбики термометров ночью покажут 17−19° тепла, днем 30−32° выше нуля.

В Карпатах 22 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду. Воздух ночью прогреется до 14−17° тепла, днем 23−29° выше нуля.

Погода на 22 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 22 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали 21 августа жаркую и солнечную погоду. Почти во всех областях прогнозировали высокие температуры.

Источник: Ракурс


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