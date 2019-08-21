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Погода в Україні. Фото: Ракурс
Погода в Україні на 22 серпня: синоптики обіцяють до 34° тепла (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n125801-pogoda-v-ukrayini-na-22-serpnya-synoptyky-obicyaut-speku-do-34-tepla-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 22 серпня очікується сонячна, дощі пройдуть лише в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
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Синоптики прогнозують доволі спекотну погоду. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15−22°, а вдень повітря прогріється до 23−34° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві 22 серпня очікується сонячна та спекотна. Температура вночі 17−19° за Цельсієм, вдень 24−26° тепла.
У Львові завтра очікується сонце та тепло. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень 23−25° тепла за Цельсієм.
В Одесі в четвер Гідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря 18−20° тепла, а вдень 32−34° вище нуля.
У Дніпрі найближчої доби буде спекотно. Вночі температура повітря прогріється до 17−19° вище нуля, вдень прогнозують 31−33° тепла.
У Харкові завтра вночі без опадів, а вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 17−19° тепла, вдень 30−32° вище нуля.
У Карпатах 22 серпня синоптики прогнозують сонячну погоду. Повітря вночі прогріється до 14−17° тепла, вдень 23−29° вище нуля.
Геомагнітна обстановка в Україні 22 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики обіцяли 21 серпня спекотну та сонячну погоду. Майже у всіх областях прогнозували високі температури.
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