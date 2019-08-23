Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines. Фото: flickr.com

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Ракурс

Пассажирский авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines (Авиалинии Гавайев) совершил аварийную посадку из-за задымления на борту.

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Инцидент в самолете произошел во время полета из города Окленд (штат Калифорния) в Гонолулу (Гавайские острова). Пилот решил экстренно сажать самолет, поскольку дым начал заполнять салон самолета за 20 мин. до приземления. Об этом сообщает CNN.

На борту самолета находились 184 пассажира и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки пострадали семь человек. Среди пострадавших — два ребенка. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Пока неизвестно, почему произошло задымление в самолете. По словам членов экипажа, дым появился из-за поломки в двигателе лайнера, однако этот инцидент не повлиял на его работу.

Напомним, 11 августа пассажирский самолет Boeing 787 (Боинг) совершил аварийную посадку в аэропорту Рима. Фрагменты авиалайнера упали на крыши и автомобили города Фьюмичино. К счастью, в результате происшествия никто не пострадав.