Авіалайнер американської компанії Hawaiian Airlines. Фото: flickr.com

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Ракурс

Пасажирський авіалайнер американської компанії Hawaiian Airlines (Авіалінії Гаваїв) здійснив аварійну посадку через задимлення на борту.

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Інцидент в літаку стався під час польоту з міста Окленд (штат Каліфорнія) в Гонолулу (Гавайські острови). Пілот вирішив екстрено садити літак, оскільки дим почав заповнювати салон літака за 20 хв. до приземлення. Про це повідомляє CNN.

На борту літака знаходилися 184 пасажири та семеро членів екіпажу. Внаслідок аварійної посадки постраждали семеро осіб. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх. Наразі життю потерпілих нічого не загрожує.

Наразі невідомо, чому сталося задимлення в літаку. За словами членів екіпажу, дим з’явився через поломку в двигуні лайнера, однак цей інцидент не вплинув на його роботу.

Нагадаємо, 11 серпня пасажирський літак Boeing 787 (Боїнг) здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима. Фрагменти авіалайнера впали на дахи та автомобілі міста Ф’юмічіно. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.